Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля

По словам специалиста, Овечкин примет участие в матче против «Коламбус Блю Джекетс». «По остальному составу мы еще посмотрим перед игрой», — добавил тренер.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» номинировал Овечкина на приз «Билл Мастертон трофи». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

