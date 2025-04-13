Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля

Российский форвард, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля. Слова главного тренера команды Спенсера Карбери приводит сайт клуба.

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По словам специалиста, Овечкин примет участие в матче против «Коламбус Блю Джекетс». «По остальному составу мы еще посмотрим перед игрой», — добавил тренер.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» номинировал Овечкина на приз «Билл Мастертон трофи». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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