Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля
13 апреля 202511:57
Российский форвард, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля. Слова главного тренера команды Спенсера Карбери приводит сайт клуба.
По словам специалиста, Овечкин примет участие в матче против «Коламбус Блю Джекетс». «По остальному составу мы еще посмотрим перед игрой», — добавил тренер.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» номинировал Овечкина на приз «Билл Мастертон трофи». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин вернется на лед в ночь на 14 апреля
- СМИ: Около 9000 жителей Приморья остались из-за штормового ветра без света
- Роднина заявила, что в России отсутствует школьный и студенческий спорт
- Подросток объяснил попытку устроить взрыв в школе желанием отомстить
- В Крыму назвали новую задачу для России по окончании СВО
- Стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 11%
- Австрия потребовала прекратить помощь семьям с Украины
- Минобороны: Под Купанском уничтожены две группы иностранных наемников
- В Таджикистане произошло сильное землетрясение
- Более 500 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru