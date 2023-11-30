«Dinner Party за полмиллиарда»: Продюсер Ратников о первом в РФ гастро-мюзикле

Глава концертного агентства TCI Эд Ратников в интервью НСН рассказал о новой для России концепции «гастрономического мюзикла», которая в начале декабря будет впервые реализована в Москве.

Премьера первого в России гастро-мюзикла «Москва слезам не верит» состоится 8 декабря на сцене нового театрального пространства «Одеон». В числе его создателей рестораторы Антон Пинский и Александр Соркин. Ратников является продюсером мюзикла.