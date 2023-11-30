«Dinner Party за полмиллиарда»: Продюсер Ратников о первом в РФ гастро-мюзикле
Создатели мюзикла бродвейского качества, приправленного блюдами ресторатора Пинского, планируют продать за год 160 тысяч билетов по 7-8 тыс. рублей, сказал в эфире НСН Эд Ратников.
Глава концертного агентства TCI Эд Ратников в интервью НСН рассказал о новой для России концепции «гастрономического мюзикла», которая в начале декабря будет впервые реализована в Москве.
Премьера первого в России гастро-мюзикла «Москва слезам не верит» состоится 8 декабря на сцене нового театрального пространства «Одеон». В числе его создателей рестораторы Антон Пинский и Александр Соркин. Ратников является продюсером мюзикла.
«Dinner Party (гастрономический мюзикл) – это уже существующая в мире концепция, но для России абсолютно новая. Это полноценный качественный ужин с хорошим сервисом и высоким уровнем кухни, а также бродвейского формата мюзикл с легким сюжетом, который переходит в веселую энергичную вечеринку, заканчивающуюся танцами. То есть люди получают в одном билете сразу три формата: и ужин авторской кухни, и бродвейского качества мюзикл, и вечеринку с танцами», - объяснил Ратников.
Он сообщил, что вложения в этот проект составили порядка полумиллиарда рублей.
«Надо разделять вложения. Первое – это вложения в театр, потому что мы трансформировали старинное здание (в котором раньше располагалось казино Golden Palace) в Театральное пространство “Одеон”. Это достаточно большие вложения в трансформацию, в декорации, фасад. Здание из стиля ампир превратилась в здание в стиля арт-деко. Я надеюсь, публика будет приятно удивлена, увидев, столь уютное красивое, стильное оформление и декор. А второе – это сам мюзикл, декорации, техническое оснащение, репетиции и так далее. В общем, затраты составили около полумиллиарда рублей», - сказал продюсер.
Ратников также указал, в чем особенности российской версии гастро-мюзикла, на который создатели планируют продать порядка 160 тыс. билетов за год.
«Существующую в мире концепцию мы адаптировали и перенесли на наш рынок. А вот все задумки по сценарию, драматургии и по музыке разрабатывал я вместе с нашей режиссерско-постановочной группой с нуля. Сценарий идеологии писал наш сценарист. И всем заправляет режиссёрская группа из двух человек под названием "Stage Right". Проект будет в прокате находиться год, и нам нужно продать порядка 160.000 билетов. Средняя цена на билет – 7.000-8.000 руб. В стоимость билетов, помимо самого действия, уже включён полноценный ужин высокой авторской кухни от Антона Пинского», - отметил глава TCI.
При этом собеседник НСН отметил, что название мюзикла не имеет отношения к фильму «Москва слезам не верит». Оно связано с «вечной историей», когда молодая влюбленная пара приезжает в столицу, чтобы покорить её.
Эд Ратников во главе концертного агентства TCI привозил в Россию таких мировых звезд, как Rammstein, Limp Bizkit, Deep Purple и Робби Уильямс.
Генеральный продюсер Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра»-2023 Дмитрий Калантаров ранее объяснил НСН, почему мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» стоит особняком от других российских постановок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС вынесла предупреждение авиакомпании «Победа»
- В Киеве сильный ветер снова порвал самый большой флаг Украины
- «Хор Турецкого» выступит в Китае 1 и 2 декабря
- Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
- Wildberries опроверг сообщения о повышении платы за обратную доставку
- Суд обратил в доход РФ 50 млн рублей экс-полковника Захарченко
- «Я никому ничего не должна»: Волочкова отрицает долг перед судебными приставами
- «Бесславный конец»: Медведев предрек исчезновение Украины при Зеленском
- Россияне стали больше тратить на содержание домашних животных
- Умер сенатор от нижегородского правительства Владимир Лебедев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru