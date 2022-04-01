Стас Михайлов и Диана Гурцкая получили звание Народных артистов России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Народных артистов России Диане Гурцкой и Стасу Михайлову.

Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

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«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Гурцкая Диане Гудаевне – артистке-вокалистке, президенту попечительского совета благотворительного фонда Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», члену Общественной палаты Российской Федерации, и Михайлову Станиславу Владимировичу – артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства», – говорится в указе.

Ранее СМИ сообщали, что со Стаса Михайлова требуют 1 миллион рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Народный АртистВладимир ПутинДиана ГурцкаяСтас Михайлов
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