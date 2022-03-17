Дмитрий Snake: Россияне в западной музыке и не нуждаются

Дмитрий Snake Хакимов: «Во-первых, я только из этой новости узнал о существовании самой Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности. Дай Бог им долгого существования. Второе, в нашей стране и так богатейший опыт пиратства. И я не думаю, что пиратская индустрия сильно прекращала свою деятельность на территории нашей страны. И их и стимулировать-то особо не надо, они как были, так и будут. И третье, раз столько ограничений, может быть, еще ограничат давление Российского авторского общества на наши концерты, а то они нам очень часто "вынимают голову". Поживем, увидим, друзья», - резюмировал музыкант.

