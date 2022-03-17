Дмитрий Snake: Россияне в западной музыке и не нуждаются
Музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ и МЭD DОГ Дмитрий Snake Хакимов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Во Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности заявили о серьезном кризисе российской индустрии звукозаписи
В данный момент индустрия звукозаписи в РФ переживает чудовищный кризис. Это связано с ограничениями, которые ввели практически все цифровые сервисы. На сайте организации отмечается, что премиум-подписку на Spotify больше нельзя получить, YouTube отключил рекламу (а значит, и монетизацию) в русском сегменте, а в TikTok теперь невозможно загрузить ни одно видео. Видеохостинг Google также объявил о приостановке показа рекламы в России. Теперь видеоблогеры будут вынуждены изворачиваться с рекламными интеграциями. Российские площадки «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте» и «СберЗвук» пока что работают, но этого явно недостаточно. По мнению экспертов ВОИС, такой заметный дефицит сервисов простимулирует возвращение музыкального пиратства, что еще сильнее ударит по индустрии.
Дмитрий Snake Хакимов: «Во-первых, я только из этой новости узнал о существовании самой Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности. Дай Бог им долгого существования. Второе, в нашей стране и так богатейший опыт пиратства. И я не думаю, что пиратская индустрия сильно прекращала свою деятельность на территории нашей страны. И их и стимулировать-то особо не надо, они как были, так и будут. И третье, раз столько ограничений, может быть, еще ограничат давление Российского авторского общества на наши концерты, а то они нам очень часто "вынимают голову". Поживем, увидим, друзья», - резюмировал музыкант.
Фестиваль Fox Rock Fest отложен на неопределенный срок
Музыкальный рок-фестиваль Fox Rock Fest, который должен был состояться с 24 по 26 июня 2022 года на Зеленом острове в Липецке, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы на странице фестиваля «ВКонтакте». Причину переноса и новые даты Fox Rock Fest они не указали.
Дмитрий Snake Хакимов: «Хотя вот, на мой взгляд, и так понятно, почему фестиваль переносится. В составе заявленный участников были, во-первых, западные артисты, которые по понятным причинам не приедут в РФ теперь довольно долгое время, а также были заявлены артисты, которые имеют украинские корни, и которые уже отказались от любых выступлений на территории Российской Федерации, поэтому было бы странно, если бы это фестиваль не был перенесен на неопределенный строк», - объяснил артист.
Музыкальные сервисы России не могут добавить новые западные релизы
Российские музыкальные сервисы столкнулись с проблемой добавления в свои библиотеки последних релизов западных исполнителей. На ограничение доступа к новинкам ряда зарубежных проектов пожаловались в пресс-службах Яндекс.Музыки и "ВКонтакте". Яндекс.Музыка заявила, что «доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России»
Дмитрий Snake Хакимов: «Мне почему-то кажется, что подавляющее большинство жителей России не нуждаются в западных треках и никогда и не слушали западную музыку. Вот это мое такое глубокое ощущение. А доступ к их любимым артистам, таким как Стас Михайлов и группа «Любэ», как был, так и будет», - предположил собеседник.
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