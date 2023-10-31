Арбенина спела о том, что «Бог ушел»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в своём Telegram-канале видеоролик, в котором под гитару исполнила новую песню «Бог ушёл».
В новой композиции поётся о том, что «с каждым днём становится всё меньше слов, шансов, ответов, чести и друзей».
«Бог ушёл из города и скрылся меж холмами. Что же будет, люди, что же будет, люди, с нами?» - задаётся вопросом автор.
Ранее Арбенина спела с женой бойца СВО на концерте в Новосибирске.
«Я на камеру не машу флагом и не бью себя в грудь, что я патриот. Я думаю, что сейчас пошло бегать с флагом, я таким просто не верю, и пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, потому что там люди делают дело», — говорит Арбенина на видео за кулисами. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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