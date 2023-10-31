Арбенина спела о том, что «Бог ушел»

В новой композиции поётся о том, что «с каждым днём становится всё меньше слов, шансов, ответов, чести и друзей».

«Бог ушёл из города и скрылся меж холмами. Что же будет, люди, что же будет, люди, с нами?» - задаётся вопросом автор.

Ранее Арбенина спела с женой бойца СВО на концерте в Новосибирске.

«Я на камеру не машу флагом и не бью себя в грудь, что я патриот. Я думаю, что сейчас пошло бегать с флагом, я таким просто не верю, и пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, потому что там люди делают дело», — говорит Арбенина на видео за кулисами. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН»

