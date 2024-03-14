«Детективы и драмы»: Российский прокат нуждается в 50 успешных фильмах в год
Для успешного развития российской киноиндустрии необходимо выйти на показатели в 60 миллиардов рублей в год, сказал НСН Роман Исаев.
С уходом голливудского кино российские кинотеатры нуждаются в хороших комедиях, детективах и мелодрамах, при этом режиссерам стоит обращать внимание на актуальные и востребованные у зрителя темы, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что для стабилизации ситуации на рынке кинопроката в России потребуется не один год. По её словам, для того, чтобы отрасль хорошо себя чувствовала, в настоящее время необходимо 50 успешных кинопроектов в год. Исаев согласился с подобной точкой зрения.
«Озвученная цифра – примерное количество недель в году. Это читаемое, правильное и разумное предложение Любимовой: в России каждую неделю должен выходить в прокат крупный заметный фильм, который будет собирать кассу от 300 миллионов рублей. Это тот средний сегмент фильмов, который ушел вместе с Голливудом, то, что нужно индустрии, чтобы выходить на годичные показатели в 50-60 миллиардов рублей. Сейчас подобных фильмов в год выходит около 10, а нужно 50-60», - пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что российскому прокату на фоне ухода голливудского кино не хватает проектов целого ряда жанров.
«Не хватает хороших комедий, семейного кино, детективов, боевиков, биографических картин, сильных драм, фэнтезийных приключенческих картин. Подобные фильмы есть, но их катастрофически мало. Нужны качественные проекты с востребованной тематикой. Не картины, которые лягут на полку или проедут по фестивалям и соберут тысячу зрителей, а то, что будет интересно. Нужно писать хорошие сценарии, быть в актуальной повестке сюжетов и тем, которые на данный момент нужны обществу», - сказал Исаев.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Радиоточке НСН», что точкой безубыточности российских кинотеатров в 2024 году станут сборы в 50 миллиардов рублей.
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