«Детективы и драмы»: Российский прокат нуждается в 50 успешных фильмах в год

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что для стабилизации ситуации на рынке кинопроката в России потребуется не один год. По её словам, для того, чтобы отрасль хорошо себя чувствовала, в настоящее время необходимо 50 успешных кинопроектов в год. Исаев согласился с подобной точкой зрения.

«Озвученная цифра – примерное количество недель в году. Это читаемое, правильное и разумное предложение Любимовой: в России каждую неделю должен выходить в прокат крупный заметный фильм, который будет собирать кассу от 300 миллионов рублей. Это тот средний сегмент фильмов, который ушел вместе с Голливудом, то, что нужно индустрии, чтобы выходить на годичные показатели в 50-60 миллиардов рублей. Сейчас подобных фильмов в год выходит около 10, а нужно 50-60», - пояснил он.