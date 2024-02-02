Детектив «Страх над Невой» выйдет на экраны в феврале.

Сюжет фильма перенесет телезрителей в Ленинград 1967 года, где главный герой, майор Чубин, сталкивается с загадочными язычниками и пытается раскрыть дело о серии убийств, сопровождающихся магическими знаками. Уже 6 февраля фильм покажут в онлайн-кинотеатре Иви, а 19 февраля зрители смогут посмотреть киноленту на телеканале НТВ.

Этот исторический детектив стал первым проектом, реализованным в рамках стратегического партнерства двух компаний, которое было подписано осенью прошлого года.

Ранее фильм «Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на премию Британской академии кино - BAFTA-2024, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

