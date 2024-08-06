«Дерзкий и актуальный!»: Рэпер РИЧ о стихах Бориса Рыжего и интересе к нему музыкантов

Хип-хоп-исполнитель, публицист и писатель РИЧ (Ричард Семашков) в интервью НСН объяснил, с чем связан возрастающий в России интерес к творчеству поэта Бориса Рыжего.

В 2024 году в России отмечается 50-летие со дня рождения Бориса Рыжего, которого называют «последним классиком». Поэт из Екатеринбурга скончался в возрасте 26 лет. РИЧ стал идеологом посвященной Рыжему выставки в Санкт-Петербурге, а также инициатором съемок фильма о поэте.