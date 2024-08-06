«Дерзкий и актуальный!»: Рэпер РИЧ о стихах Бориса Рыжего и интересе к нему музыкантов
Рыжему не надо быть ни новым Есениным, ни новым Бродским, сказал в эфире НСН Ричард Семашков, отметив, что с каждым годом уральский «последний классик» становится все моднее.
Хип-хоп-исполнитель, публицист и писатель РИЧ (Ричард Семашков) в интервью НСН объяснил, с чем связан возрастающий в России интерес к творчеству поэта Бориса Рыжего.
В 2024 году в России отмечается 50-летие со дня рождения Бориса Рыжего, которого называют «последним классиком». Поэт из Екатеринбурга скончался в возрасте 26 лет. РИЧ стал идеологом посвященной Рыжему выставки в Санкт-Петербурге, а также инициатором съемок фильма о поэте.
«Если откровенно, это любовный проект. Хотелось рассказать о поэте, поделиться его миром: тёплым, одиноким и слегка брутальным. Нельзя было это делать скучно, старпёрски, антресольно. Всё-таки речь идёт о дерзком парне. И актуальном, что важно. Собралась серьёзная команда из художников, театральных деятелей, операторов-документалистов, музыкантов, и мы придумали интерактивную выставку из десяти модулей, а также сняли большой (первый в своём роде) документальный фильм, записали аудиоспектакли, акустический альбом», - рассказал РИЧ.
Он отметил, что включает песни на стихи Рыжего в свой репертуар с 2012 года. а также объяснил, почему о творчестве этого поэта писал в соцсетях и Андрей Бледный из группы «25/17».
«Первую песню на его стихотворение я сделал в 2012 году и с тех пор раз-два в год что-нибудь исполняю на его стихи. Скоро выйдет мини-альбом. Рыжий очень хорошо ложится как на биты, так и на гитару, он и сам всегда музыкой свои произведения называл. Бледный, в отличие от большинства музыкантов, внимателен до поэзии и литературы, потому что сам текстоцентричен – обычно у нас музыканты кроме своих песен ничего не знают. И да, Рыжий с каждым годом становится всё моднее, и это прекрасно – нам здесь без больших поэтов нельзя», - подчеркнул музыкант.
По мнению РИЧа, Рыжему не надо быть «новым Бродским» или «новым Есениным».
«Несколько совершенно незнакомых друг другу людей с разными политическими и эстетическими взглядами одновременно презентуют свои проекты вокруг личности Бориса Рыжего: художественный фильм, спектакли, интерактивная выставка с документальным фильмом и прочее. Разве такое бывает просто так? Рыжему не надо быть ни новым Есениным, ни новым Бродским, ему уже никуда не надо дотягиваться – этот пацан умудрился стать просто Борисом Рыжим. Он поучаствовал в серьезной эстафете. И с этим уже ничего не сделать», - пояснил он.
7 августа на закрытии III Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента «Одна шестая» будет представлен байопик Семена Серзина «Рыжий». РИЧ назвал совпадением создание сразу нескольких картин о поэте.
«Забавное совпадение, но не более. Никакого отношения друг к другу мы не имеем. Разве что я давно дружен с исполнителем главной роли в этом фильме и даже тайком прочитал сценарий. Вообще, кучно пошло. Это хорошо», - заключил собеседник НСН.
Теле- и радиоведущая Тутта Ларсен ранее говорила «Культурному гиду НСН», что любит группу «25/17», слушает РИЧа и «преклоняется» перед Артемом Саградой и его проектами. Она назвал «потрясающим» вльбом «Садко 3000», который выпустили в коллаборации Андрей Бледный и РИЧ.
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