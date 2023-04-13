Шуфутинский рассказал, почему переехал в США
Певец Михаил Шуфутинский рассказал о причинах эмиграции в США в 1981 году. Об этом пишет aif.ru.
Исполнитель, 13 апреля отмечающий 75-летие, в беседе с изданием заявил, что хотел «посмотреть мир». Певец поделился, что его отец называл эмиграцию ошибкой, однако Шуфутинский не отказался от своего решения.
«В Америке ... жили авторитеты, на музыке которых я вырос, - Тони Беннетт, Майлз Дэвис, "Чикаго" и т.д. Перебравшись туда, я многое увидел, с некоторыми музыкантами даже удалось познакомиться. <...> Там была индустрия, энергия, которой у нас здесь еще не было», — рассказал Шуфутинский.
Исполнитель отметил, что в США научился продюсированию и выпустил несколько альбомов русскоязычных артистов. Кроме того, Шуфутинский работал в «русских кабаках», где играл «во всех тональностях для всех национальностей».
Впоследствии Шуфутинский вернулся в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru