Шуфутинский рассказал, почему переехал в США

Исполнитель, 13 апреля отмечающий 75-летие, в беседе с изданием заявил, что хотел «посмотреть мир». Певец поделился, что его отец называл эмиграцию ошибкой, однако Шуфутинский не отказался от своего решения.

«В Америке ... жили авторитеты, на музыке которых я вырос, - Тони Беннетт, Майлз Дэвис, "Чикаго" и т.д. Перебравшись туда, я многое увидел, с некоторыми музыкантами даже удалось познакомиться. <...> Там была индустрия, энергия, которой у нас здесь еще не было», — рассказал Шуфутинский.

Исполнитель отметил, что в США научился продюсированию и выпустил несколько альбомов русскоязычных артистов. Кроме того, Шуфутинский работал в «русских кабаках», где играл «во всех тональностях для всех национальностей».

Впоследствии Шуфутинский вернулся в Россию.

