Депутат в ХМАО решил запретить на новогодних утренниках известные песни

Депутат думы города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Леонард Насибуллин подал заявление в полицию на дом культуры, обвинив руководство в использовании зарубежных и российских рождественских песен без лицензии на утренниках. Об этом местный парламентарий рассказал URA.RU.

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Насибуллин посчитал, что руководство МАУ «Культура» нарушило авторские права. Он призвал запретить исполнять любые песни российских и зарубежных авторов на всех концертах и городских мероприятиях без согласования с обладателями авторских прав. Теперь творческим коллективам «вживую придется исполнять на новогодних утренниках народные композиции и песни местных авторов», заявил депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН ранее признался, что российские продюсеры в нынешних реалиях работают с тем, что имеют, и никакого смысла в подсчете убытков от авторских прав нет.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ХМАОАвторские Права

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