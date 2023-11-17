Депутат в ХМАО решил запретить на новогодних утренниках известные песни
Депутат думы города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Леонард Насибуллин подал заявление в полицию на дом культуры, обвинив руководство в использовании зарубежных и российских рождественских песен без лицензии на утренниках. Об этом местный парламентарий рассказал URA.RU.
Насибуллин посчитал, что руководство МАУ «Культура» нарушило авторские права. Он призвал запретить исполнять любые песни российских и зарубежных авторов на всех концертах и городских мероприятиях без согласования с обладателями авторских прав. Теперь творческим коллективам «вживую придется исполнять на новогодних утренниках народные композиции и песни местных авторов», заявил депутат.
Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН ранее признался, что российские продюсеры в нынешних реалиях работают с тем, что имеют, и никакого смысла в подсчете убытков от авторских прав нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru