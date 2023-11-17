Депутат в ХМАО решил запретить на новогодних утренниках известные песни

Насибуллин посчитал, что руководство МАУ «Культура» нарушило авторские права. Он призвал запретить исполнять любые песни российских и зарубежных авторов на всех концертах и городских мероприятиях без согласования с обладателями авторских прав. Теперь творческим коллективам «вживую придется исполнять на новогодних утренниках народные композиции и песни местных авторов», заявил депутат.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН ранее признался, что российские продюсеры в нынешних реалиях работают с тем, что имеют, и никакого смысла в подсчете убытков от авторских прав нет.



