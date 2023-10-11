«Считать убытки – большая глупость»: Пригожин об авторских правах в России

В прошлом году выплаты вознаграждений иностранным авторам музыки и текстов рухнули в шесть раз, составив всего 21 миллион рублей. Об этом говорится в отчете Российского авторского общества. Совокупные же выплаты всем авторам составили почти два миллиарда рублей.

«Самая большая глупость – заниматься подсчетом убытков. Мы просто перестраиваемся и живем в тех реалиях, в которых мы сегодня находимся. Мы не будем страдать от того, что что-то не приходит или где-то недополучаем. Мы просто живем в той системе координат, в которой существуем», - сказал Пригожин.

Продюсер не видит логики и смысла в лишении россиян слушать музыку при помощи популярных стриминговых платформ, назвав это геноцидом против слушателей.

«Назло бабушке отморозим уши. Все западные стриминговые платформы и компании отключили Россию от монетизации, лишив русскоязычную аудиторию потреблять музыку с помощью классических инструментов, таких как YouTube и всякое прочее. Что они сделали? […] Я не могу понять, каким образом устроили геноцид против зрителей и слушателей, которые никому ничего плохого не сделали. Они думали, что пострадает потребитель. Но сегодня не получить музыку невозможно, только теперь за нее никто не платит», - заключил он.

Ранее Rutube обязали выплатить вдове Окуджавы 400 тысяч рублей за нарушение прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

