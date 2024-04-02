Депутат Метелев предложил печатать план эвакуации на театральных билетах
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой начать печатать на театральных билетах план эвакуации. Это связано с повышенной террористической угрозой в стране, сообщают "Известия".
«В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещённого на билете QR-кода», — предложил Метелев.
Такую инициативу он объяснил, прежде всего, недавним терактом в "Крокусе", где часть людей забежала в тупик и уже не смогла выбраться.
«Люди теряются в панике и не знают, как действовать. Это связано с недостаточными подготовкой и информированностью граждан о порядке действий в случае чрезвычайной ситуации», - подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что юные гардеробщики в «Крокус Сити Холле» помогали людям эвакуироваться, чем спасли большое количество жизней. Позднее они были представлены к наградам, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru