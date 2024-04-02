Депутат Метелев предложил печатать план эвакуации на театральных билетах

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой начать печатать на театральных билетах план эвакуации. Это связано с повышенной террористической угрозой в стране, сообщают "Известия".

«В качестве инициативы предлагается включить в форму билета на массовые мероприятия изображение по действиям в случае ЧС. Например, это можно реализовать в виде размещённого на билете QR-кода», — предложил Метелев.