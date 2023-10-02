Дептранс Москвы выпустил лимитированные карты «Тройка» к столетию Музея МХАТ

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новых "Тройках" будут изображены уникальные экспонаты Московского Художественного театра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новый сезон работы проекта «Содружество школьных театров Москвы» стартовал в столице, более 21 тысячи детей продолжат осваивать театральное искусство под руководством почти 900 педагогов, передает «Радиоточка НСН».

