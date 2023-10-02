Дептранс Москвы выпустил лимитированные карты «Тройка» к столетию Музея МХАТ
Столичный департамент транспорта выпустил лимитированные карты "Тройка" к столетию Музея МХАТ, говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на новых "Тройках" будут изображены уникальные экспонаты Московского Художественного театра.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новый сезон работы проекта «Содружество школьных театров Москвы» стартовал в столице, более 21 тысячи детей продолжат осваивать театральное искусство под руководством почти 900 педагогов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ назвал возможный выход Армении из ОДКБ суверенным выбором
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане
- «Проявление нацизма»: Лавров оценил запрет на въезд российских автомобилей в ЕС
- Карпин опроверг слухи о назначении в «Спартак»
- СМИ: В Японии обвалился рынок подержанных авто из-за запрета на экспорт в Россию
- Норвегия ввела новые антироссийские санкции
- Дептранс Москвы выпустил лимитированные карты «Тройка» к столетию Музея МХАТ
- Объявлен состав сборной России по футболу на октябрьские матчи
- «Интер РАО» ограничила поставки электроэнергии в КНР
- ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru