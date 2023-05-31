Карты «Тройка» с изображением «Смешариков» появились в продаже в столичном метро
Пассажиры столичного метрополитена могут приобрести тематические транспортные карты «Тройка» с изображениями персонажей из мультсериала «Смешарики», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Карты выпущены в честь 20-летия «Смешариков». Приобрести их можно в интернет-магазине, на стойках «Живое общение», а также в сувенирных магазинах.
Также в Москве 8 июня откроется выставка «Смешарики. Искусство быть круглым», посвященная юбилею анимационного проекта. Мероприятие пройдет в общественном пространстве «Хлебозавод», организаторы обещают, что будет интересно и взрослым, и детям.
Каждому из персонажей будет посвящено отдельное пространство – планетарий или оранжерея, салон красоты или кабинет. Так, посетители смогут побывать в библиотеке Лосяша, примерить модные новинки в гардеробной Нюши и многое другое, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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