Пьер Ришар лишился статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье

Глава поддерживающей детей - жертв насилия французской благотворительной ассоциации Les Papillons Лоран Бойе в своих соцсетях заявил, что актёра Пьер Ришар был лишён статуса амбассадора организации.

За Депардье вступились 50 деятелей культуры

По его словам, причиной стала поддержка, которую Ришар оказал актёру Жерару Депардье обвиняемого в домогательствах и преступлениях на сексуальной почве.

В частности, звезда «Игрушки» и «Высокого блондина в чёрном ботинке», а также ещё 49 французских деятелей культуры, подписал письмо, выступив против «линчевания» Депардье в СМИ

«Мы всегда были и будем на стороне жертв. Подписанное им обращение в поддержку Жерара Депардье является непристойным. Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров Les Papillons», - заключил Бойе.

Ранее члены семьи актёра Жерара Депардье в открытом письме назвали обвинения в сексуальных домогательствах «беспрецедентным заговором», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:КультураФранцияОбвиненияЖерар Депардье

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