Пьер Ришар лишился статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье

По его словам, причиной стала поддержка, которую Ришар оказал актёру Жерару Депардье обвиняемого в домогательствах и преступлениях на сексуальной почве.

В частности, звезда «Игрушки» и «Высокого блондина в чёрном ботинке», а также ещё 49 французских деятелей культуры, подписал письмо, выступив против «линчевания» Депардье в СМИ

«Мы всегда были и будем на стороне жертв. Подписанное им обращение в поддержку Жерара Депардье является непристойным. Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров Les Papillons», - заключил Бойе.

Ранее члены семьи актёра Жерара Депардье в открытом письме назвали обвинения в сексуальных домогательствах «беспрецедентным заговором», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

