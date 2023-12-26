Пьер Ришар лишился статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье
Глава поддерживающей детей - жертв насилия французской благотворительной ассоциации Les Papillons Лоран Бойе в своих соцсетях заявил, что актёра Пьер Ришар был лишён статуса амбассадора организации.
По его словам, причиной стала поддержка, которую Ришар оказал актёру Жерару Депардье обвиняемого в домогательствах и преступлениях на сексуальной почве.
В частности, звезда «Игрушки» и «Высокого блондина в чёрном ботинке», а также ещё 49 французских деятелей культуры, подписал письмо, выступив против «линчевания» Депардье в СМИ
«Мы всегда были и будем на стороне жертв. Подписанное им обращение в поддержку Жерара Депардье является непристойным. Пьер Ришар больше не является одним из амбассадоров Les Papillons», - заключил Бойе.
Ранее члены семьи актёра Жерара Депардье в открытом письме назвали обвинения в сексуальных домогательствах «беспрецедентным заговором», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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