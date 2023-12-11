Во Франции остановили показ фильмов с Депардье из-за обвинений в изнасиловании

Французская государственная телекомпания France Television приняла решение прекратить показ фильмов с актером Жераром Депардье.

Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам в Северной Корее

Это произошло из-за обвинений артиста в изнасиловании. В конце ноября вышел документальный фильм с участием четырех женщин, которые обвинили актера в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В 2018 году французская актриса Шарлотта Арну обвинила Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В апреле этого года 13 женщин обвинили Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщала газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart. По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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