Во Франции остановили показ фильмов с Депардье из-за обвинений в изнасиловании

Это произошло из-за обвинений артиста в изнасиловании. В конце ноября вышел документальный фильм с участием четырех женщин, которые обвинили актера в изнасиловании и сексуальных домогательствах.



В 2018 году французская актриса Шарлотта Арну обвинила Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В апреле этого года 13 женщин обвинили Депардье в сексуализированных домогательствах, сообщала газета Le Figaro со ссылкой на расследование портала Mediapart. По словам пострадавших, актер имеет привычку ощупывать молодых актрис, а также гримеров и другой технический персонал, а также делает непристойные комментарии, напоминает RT.

