Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» назвал причину распада группы
Экс-солист российского дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер заявил, что группа прекратила существование из-за творческого тупика. Об этом он заявил в интервью Teleprogramma.pro.
По словам артиста, ему и его коллеге по группе Стасу Костюшкину десять лет назад стало сложно вместе создавать новую музыку, и они приняли решение обратиться к сольному творчеству. Клявер добавил, что практически не общался с Костюшкиным все десять лет, при этом разногласий в их отношениях не было.
Певец подчеркнул, что они с товарищем по группе оказались заложниками одного жанра. «Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я», — заключил Клявер.
Ранее экс-солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова намекнули на воссоединение коллектива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родственник фигуристки Горбачевой назвал причину ее ссоры с тренером
- Мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку в Москве
- Белый дом о путче в Габоне: Обещаем поддерживать Африку в стремлении к демократии
- СМИ: Угрожавший взорвать гранату на трассе дезертир покончил с собой
- Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке
- Около 50 человек превентивно эвакуированы из Уссурийска из-за подтоплений
- США пригрозили РФ и КНДР новыми санкциями за якобы наращивание сотрудничества
- КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
- Ребенка-инвалида не пустили на аттракционы в парке «Остров мечты»
- В Геленджике локализовали крупный природный пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru