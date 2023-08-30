Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» назвал причину распада группы

По словам артиста, ему и его коллеге по группе Стасу Костюшкину десять лет назад стало сложно вместе создавать новую музыку, и они приняли решение обратиться к сольному творчеству. Клявер добавил, что практически не общался с Костюшкиным все десять лет, при этом разногласий в их отношениях не было.

Певец подчеркнул, что они с товарищем по группе оказались заложниками одного жанра. «Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный романтичный я», — заключил Клявер.

Ранее экс-солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова намекнули на воссоединение коллектива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

