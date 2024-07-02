Деловую программу Шукшинского кинофестиваля посвятят ИИ в кино
Искусственный интеллект в кино станет темой деловой программы Шукшинского кинофестиваля в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Программу объявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Деловая программа начнётся раньше основной, с 20 июля, и продлятся до 22 июля. Сам фестиваль будет проходить с 23 по 27 июля, и будет посвящен 95-летию со дня рождения писателя, режиссёра, актёра. Открытие пройдёт в Алтайском театре драмы имени В. М. Шукшина в Барнауле.
Особым событием станет специальный показ фильма-открытия кинофестиваля «Смотри на меня» режиссера Владимира Грамматикова по сценарию Андрея Кончаловского – за несколько месяцев до официальной премьеры. На широкие экраны кинокартина выйдет только осенью.
В основную конкурсную программу полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля вошли 10 картин. Впервые в рамках кинофорума организована внеконкурсная программа анимационного кино. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», завершатся Шукшинские дни 27 июля масштабным гулянием на горе Пикет в селе Сростки, где родился писатель 25 июля 1929 года.
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