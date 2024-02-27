Дочери Василия Шукшина судятся из-за прав на произведения отца
Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщает РБК со ссылкой на Таганский суд Москвы.
Ольга Шукшина требует признать недействительным иск о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина, который был заключен между вдовой режиссера Лидией Шукшиной и дочерью Марией Шукшиной (на фото).
Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, владеть правами на их использование и зарабатывать на этом. Другие лица могут использовать работы только с согласия собственника.
У Василия и Лидии Шукшиных также есть третья общая дочь, Екатерина.
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