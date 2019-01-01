Дейзи Ридли прекратила «Звездные войны»

Актриса заявила, что после выхода в прокат очередной части франшизы 18 декабря, ее героиня не появится в саге. Ридли рассказала о том, что покидает «Звездные войны», вслед за Марком Хэмиллом, который также недавно об этом заявил. Киноактриса была занята в фильмах «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» и «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи».

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН оценил составленный математиками рейтинг «влиятельных» фильмов и назвал свои варианты картин.

