Дейзи Ридли прекратила «Звездные войны»
Дейзи Ридли прекратила «Звездные войны»
Исполнительница роли Рей Дейзи Ридли решила закончить свое участие в съемках новых эпизодов франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает Le Figaro.
Актриса заявила, что после выхода в прокат очередной части франшизы 18 декабря, ее героиня не появится в саге. Ридли рассказала о том, что покидает «Звездные войны», вслед за Марком Хэмиллом, который также недавно об этом заявил. Киноактриса была занята в фильмах «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» и «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи».
Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН оценил составленный математиками рейтинг «влиятельных» фильмов и назвал свои варианты картин.
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