Deadline: Биковича в «Белом лотосе» заменили на болгарского актера Костова
Болгарский актер Джулиан Костов снимется в сериале от HBO «Белый лотос» вместо российского и сербского актера Милоша Биковича, пишет портал Deadline.
По информации издания, Костова пригласили участвовать в проекте после того, как HBO решила расторгнуть контракт с Биковичем.
Звезда «Холопа» назвал происходящее «поражением искусства». Участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, констатировал он.
Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге в третьем сезоне «Белого лотоса». МИД Украины раскритиковал HBO за сотрудничество с актером, который поддерживает Россию, напоминает «Радиоточка НСН».
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