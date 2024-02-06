Deadline: Биковича в «Белом лотосе» заменили на болгарского актера Костова

По информации издания, Костова пригласили участвовать в проекте после того, как HBO решила расторгнуть контракт с Биковичем.

Звезда «Холопа» назвал происходящее «поражением искусства». Участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, констатировал он.

Бикович должен был сыграть роль тренера по йоге в третьем сезоне «Белого лотоса». МИД Украины раскритиковал HBO за сотрудничество с актером, который поддерживает Россию, напоминает «Радиоточка НСН».

