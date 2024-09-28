DC Films снимет ленту про Дефстроука и Бэйна
Киностудия DC собирается снять фильм о злодеях из Готэма, соперниках Бэтмена Бэйне и Дефстроуке. Об этом сообщает издание «The Hollywood Reporter».
По данным источника, эта полнометражная лента войдет в обновленную киновселенную DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран. Известно, что сценарием займутся Энтони Маки и автор сюжета «Капитана Америки: Дивный новый мир» Мэттью Ортон.
При этом имя режиссера и личности главных актеров проекта пока не раскрыты. Дата начала съемок также неизвестна.
Оба злодея уже появлялись на экране в других фильмах с участием Бэтмена, напоминает «Афиша Daily». До этого Дефстроука играл Джон Манганьелло в «Лиге справедливости» 2017 года, а Бейна — Том Харди в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» 2012 года.
Летом 2024 года обновленная DC Studios завершила съемки нового фильма о Супермене с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Лента выйдет в мировой прокат 11 июля 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Marvel хочет снять сериал про Призрачного гонщика.
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