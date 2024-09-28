DC Films снимет ленту про Дефстроука и Бэйна

Киностудия DC собирается снять фильм о злодеях из Готэма, соперниках Бэтмена Бэйне и Дефстроуке. Об этом сообщает издание «The Hollywood Reporter».

По данным источника, эта полнометражная лента войдет в обновленную киновселенную DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран. Известно, что сценарием займутся Энтони Маки и автор сюжета «Капитана Америки: Дивный новый мир» Мэттью Ортон.

При этом имя режиссера и личности главных актеров проекта пока не раскрыты. Дата начала съемок также неизвестна.