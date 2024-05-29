Давида Кочарова назначили генпродюсером онлайн-кинотеатра Premier

Давида Кочарова назначили генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Premier, который входит в холдинг «Газпром-медиа», передает ТАСС.

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Отмечается, что Кочаров будет отвечать за развитие контентного направления видеосервиса.

Кочаров также с 2021 года является генпродюсером в видеохостинге Rutube. Ранее он был генпродюсером в онлайн-кинотеатре «Иви» и работал директором по маркетингу на телеканале СТС.

Ранее россияне назвали любимым занятием в отпуске просмотр фильмов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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