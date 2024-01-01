«Давайте верить!»: Хелависа надеется, что 2024 год будет лучше предыдущего

Лидер группы «Мельница» Хелависа в беседе с НСН призналась, что 2023 году выдался непростым для всех. 

Лидер группы «Мельница» Хелависа в беседе с НСН подвела итоги уходящего года и пожелала россиянам, чтобы Новый 2024 год обязательно был лучше предыдущего.

«Я бы очень хотела всех поздравить с Новым 2024 годом, 2023 год был длинным, во многом тяжелом, очень разнообразным для нас всех. Хочу напомнить, что у группы «Мельница» вышел в этом году девятый альбом «Символ солнца». Если вы еще не были на наших концертах, обязательно приходите! Берегите себя, берегите своих близких. И пусть 2024 год будет лучше, чем предыдущий. Я в это очень верю, верьте и вы», - призвала она.

В то, что новый год будет лучше ушедшего, верит и Эдгард Запашный. А певица Ольга Кормухина пожелала всем «скорейшего мира на всех землях под небом».

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ФОТО: пресс-служба группы "Мельница"
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