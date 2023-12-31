«Будет гораздо лучше!»: Эдгард Запашный пожелал россиянам оптимизма в 2024 году

Директор Большого Московского цирка рассказал в эфире НСН, что в 2023 году много раз ездил в Донецк, Луганск и Мариуполь, отметив, что планы Запада «разрушить Россию» провалились.

Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью НСН подвел итоги 2023 года, отметив, что остается оптимистом и рад находиться в России.

«Сегодня хорошая возможность поздравить всех с Новым годом. Я очень искренне желаю вам счастья, здоровья, любви, пускай все в жизни будет хорошо, пусть все налаживается и ничего вас не расстраивает. Главное, чтобы здоровье не беспокоило ни вас, ни ваши семьи. Я очень оптимистически настроенный человек. Уверен, что дальше будет гораздо лучше. С Новым годом всех!» - сказал Запашный.
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Он рассказал, что в 2023 году много раз ездил на новые российские территории, подчеркнув, что санкции не смогли разрушить Россию.

«Год был непростой, все мы это прекрасно знаем, спецоперация дает о себе знать, и я с братом поддерживал и поддерживаю наших бойцов. Год запомнился тем, что я не один раз был на наших новых территориях: и в Донецке, и в Луганске, и в Мариуполе. Очень рад тому, что Мариуполь активно восстанавливается. Если абстрагироваться от спецоперации, с годом мы как страна справились, потому что серьезное экономическое давление со стороны так называемого «цивилизованного мира» должно было разрушить нашу страну, но этого не произошло. Общество консолидировалось и экономика более-менее стабильная. Я рад, что нахожусь в нашей стране вместе с нашими людьми. Всех поздравляю с наступающим Новым годом», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Новый ГодСпецоперацияЭдгард Запашный

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