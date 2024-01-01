«Нескончаемой радости!»: Кормухина поздравила настоящих ценителей рока с Новым годом
1 января 202401:00
Ольга Кормухина в эфире НСН пожелала всем крепкого здоровья, личного счастья и мира.
Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в беседе с НСН поздравила всех настоящих ценителей рока с Новым годом и Рождеством.
«Хочу особо поздравить с Новым годом всех настоящих ценителей рока. Хочу, во-первых, поблагодарить вас за верность этому стилю, за верность нашей общей любви. Пожелаю, прежде всего, крепкого здоровья, успехов в делах, в учёбе. И, конечно, личного счастья, но больше всего я желаю нам всем мира, скорейшего мира и не только на нашей земле, а на всех землях под небом. Радости всем нескончаемой, настоящей подлинной радости, как в детстве. Я всех крепко обнимаю и всем желаю только добра. Счастливого Нового года и Рождества», - пожелала она.
Ранее знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман в интервью «Радиоточке НСН» назвал 2023 год очень успешным в творческом плане.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru