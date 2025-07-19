Дата выхода мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» снова перенесли
Премьеру анимационного фильма «Человек-паук: За пределами вселенной» от Sony снова перенесли. Об этом сообщает Издание Variety.
Премьеру ленты уже несколько раз переносили. Изначально фильм должен был выйти еще в марте 2024 года, но релиз перенесли из‑за забастовок в Голливуде летом 2023 года. Затем ожидалось, что картина выйдет 4 июня 2027 года.
Теперь премьера киноленты состоится на три недели позже — 25 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Сам писатель в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские средства ПВО перехватили и сбили 14 БПЛА ВСУ
- «Приятный бонус»: Катя Адушкина о первом миллиарде просмотров на YouTube
- Четыре человека погибли в ДТП под Пензой
- Дата выхода мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» снова перенесли
- Марк Розовский готовит спектакль про драматурга XIX века Сухово-Кобылина
- В Госдуме призвали ужесточить ответственность за навязывание платных услуг
- В аэропорту Геленджика заявили о нехватке персонала
- В Лос-Анджелесе машина протаранила толпу людей
- Гладков: Минкультуры поддержало съемки фильма о жизни Белгородской области
- В Дюссельдорфе 19 человек пострадали из-за взрыва пиротехники на ярмарке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru