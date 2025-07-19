Дата выхода мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» снова перенесли

Премьеру ленты уже несколько раз переносили. Изначально фильм должен был выйти еще в марте 2024 года, но релиз перенесли из‑за забастовок в Голливуде летом 2023 года. Затем ожидалось, что картина выйдет 4 июня 2027 года.

Теперь премьера киноленты состоится на три недели позже — 25 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC». Сам писатель в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что производство российской супергеройской кинофраншизы начнется в 2025 году, а в числе ее героев будут, в частности, персонажи книг Алексея Толстого и Александра Беляева.

