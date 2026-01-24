США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Военные США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, якобы принадлежавшему наркотеррористам. Об этом сообщило Южное командование американских Вооруженных сил в соцсети Х.

Отмечается, что по распоряжению военного министра Соединенных Штатов Пита Хегсета оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по эксплуатируемому террористическими организациями кораблю.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли... и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста», — отметило командование.

Военные также сообщили, что выжил один человек, находившийся на борту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении расширить борьбу с наркотрафиком и атаковать цели наркоторговцев в Латинской Америке как на море, так и на суше.

