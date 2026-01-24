СМИ: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов

Районы вокруг Центрального вокзала и площади Дам в Амстердаме объявили зонами повышенной опасности из-за риска акций протестов в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщает NL Times.

По данным портала, режим повышенной готовности ввели накануне. Полиция получила сведения о готовящихся прокурдских демонстрациях в Амстердаме и других городах в Нидерландах.

Режим повышенной готовности предоставляет правоохранителям дополнительные полномочия, в том числе возможность проводить превентивные досмотры и устанавливать запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. Срок действия особого режима не установлен официально.

Ранее в Сирии курдская коалиция «Силы демократической Сирии» и Дамаск заключили соглашение о прекращении огня, согласно которому провинции Дейр-эз-Зор и Ракка переходят под полный контроль временного правительства страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

