В Иране заявили, что не будут вести переговоры по ракетной программе

Иран не намерен вести переговоры по своим обычным вооружениям. Об этом заявил высокопоставленный чиновник республики на правах анонимности, передает РИА Новости.

«Мы не будем обсуждать или вести переговоры по чему-либо, связанному с нашими конвенциональными вооружениями, включая ракеты», – сообщил он.

По словам чиновника, Тегеран не может рисковать этим. Вместе с тем он отметил, что Иран готов к обсуждению условий, которые гарантируют стране право на мирную ядерную деятельность с соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее в Иране сообщили о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы в случае снятия санкций.

