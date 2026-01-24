В Иране заявили, что не будут вести переговоры по ракетной программе
Иран не намерен вести переговоры по своим обычным вооружениям. Об этом заявил высокопоставленный чиновник республики на правах анонимности, передает РИА Новости.
«Мы не будем обсуждать или вести переговоры по чему-либо, связанному с нашими конвенциональными вооружениями, включая ракеты», – сообщил он.
По словам чиновника, Тегеран не может рисковать этим. Вместе с тем он отметил, что Иран готов к обсуждению условий, которые гарантируют стране право на мирную ядерную деятельность с соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ранее в Иране сообщили о готовности гарантировать мирный характер ядерной программы в случае снятия санкций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иране заявили, что не будут вести переговоры по ракетной программе
- Сенатор Мельникова назвала размер пенсии для гражданина, который никогда не работал
- В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией
- Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО
- В России семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля
- В Хабаровском крае после схода 20 вагонов с углем завели уголовное дело
- Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина
- Мелони попросила Трампа пересмотреть формат Совета мира
- Посетитель повредил статую императрицы Александры Федоровны в Эрмитаже
- В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru