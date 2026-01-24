Сенатор Мельникова назвала размер пенсии для гражданина, который никогда не работал
Россиянин, который никогда официально не работал, может рассчитывать на социальную пенсию по старости - 8824 рубля. Об этом заявила сенатор, экс-глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет)», - рассказала она в беседе с РИА Новости.
Мельникова подчеркнула, что социальная пенсия ежегодно индексируется, в 2026 году она составляет 8824 рубля. Если выплата ниже прожиточного минимума, предусмотрено установление доплаты до действующего в регионе прожиточного минимума пенсионера.
Ранее стало известно, что в 2026 году средняя социальная пенсия в РФ составит 16,6 тысячи рублей.
