Сенатор Мельникова назвала размер пенсии для гражданина, который никогда не работал

Россиянин, который никогда официально не работал, может рассчитывать на социальную пенсию по старости - 8824 рубля. Об этом заявила сенатор, экс-глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет)», - рассказала она в беседе с РИА Новости.

Мельникова подчеркнула, что социальная пенсия ежегодно индексируется, в 2026 году она составляет 8824 рубля. Если выплата ниже прожиточного минимума, предусмотрено установление доплаты до действующего в регионе прожиточного минимума пенсионера.

Ранее стало известно, что в 2026 году средняя социальная пенсия в РФ составит 16,6 тысячи рублей.

