Над регионами России сбили 75 беспилотников ВСУ
24 января 202608:00
Дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 75 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Беспилотники нейтрализовали минувшей ночью. Военные перехватили и уничтожили 46 дронов в Ростовской области, 22 - в Белгородской, два - в Курской.
Кроме того, три беспилотника сбили над Крымом, по одному - над Воронежской и Брянской областями.
Ранее в Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебный автобус. В результате пострадали пять мирных жителей.
