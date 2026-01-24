ЕС в 2025 году нарастил закупки российского урана

Евросоюз за последние четыре года не смог отказаться от закупок обогащенного урана из России, в январе-ноябре 2025-го они выросли в годовом выражении на четверть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За 11 месяцев прошлого года ЕС нарастил закупки российского сырья до 180,9 млн евро. Россия стала пятым экспортером урана в Европу, обогнав по этому показателю Канаду.

Отмечается, что доля российского урана в 2025 году в годовом выражении стала больше на два процентных пункта и достигла 7,5% от всех поставок в ЕС.

Ранее стало известно, что ЕС рассматривает возможность ввести запрет на импорт российского урана с отдельными ограничениями против «Росатома».

