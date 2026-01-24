В Приморье более тысячи домов остались без электроснабжения
Более тысячи домов в Приморье лишились электроснабжения после аварии на ПС «Надеждинская». Об этом сообщила региональная прокуратура.
В результате без электричества остались около 6,5 тысячи потребителей в Надеждинском муниципальном округе.
«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», - указали в надзорном ведомстве.
Прокуратура проведет оценку исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдения нормативного срока устранения аварии, надлежащего расследования причин.
Ранее в Мурманске и Североморске частично отключился свет из-за скачка напряжения на фоне непогоды и обледенения линий электропередачи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Мошенники используют в своих схемах синтезированные нейросетью голоса
- В Приморье более тысячи домов остались без электроснабжения
- ЕС в 2025 году нарастил закупки российского урана
- В МИД заявили о необходимости решить территориальный вопрос по Украине
- США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
- СМИ: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов
- В Иране заявили, что не будут вести переговоры по ракетной программе
- Сенатор Мельникова назвала размер пенсии для гражданина, который никогда не работал
- В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией
- Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru