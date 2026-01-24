В Приморье более тысячи домов остались без электроснабжения

Более тысячи домов в Приморье лишились электроснабжения после аварии на ПС «Надеждинская». Об этом сообщила региональная прокуратура.

В результате без электричества остались около 6,5 тысячи потребителей в Надеждинском муниципальном округе.

«Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», - указали в надзорном ведомстве.

Прокуратура проведет оценку исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании электросетей, соблюдения нормативного срока устранения аварии, надлежащего расследования причин.

Ранее в Мурманске и Североморске частично отключился свет из-за скачка напряжения на фоне непогоды и обледенения линий электропередачи.

