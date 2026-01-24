В МИД заявили о необходимости решить территориальный вопрос по Украине

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине недостижимо без решения вопроса территорий на основе договоренностей Анкориджа. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«Сейчас главное... решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — отметил дипломат.

Полищук подчеркнул что это констатировали на встрече с представителями США 22-23 января. Дипломат призвал уважать самоопределение жителей регионов, которые воссоединились с Россией.

Ранее в Кремле назвали очень важным условием урегулирования конфликта вывод ВСУ с территории Донбасса.

