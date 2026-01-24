Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине недостижимо без решения вопроса территорий на основе договоренностей Анкориджа. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

«Сейчас главное... решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — отметил дипломат.

Полищук подчеркнул что это констатировали на встрече с представителями США 22-23 января. Дипломат призвал уважать самоопределение жителей регионов, которые воссоединились с Россией.

Ранее в Кремле назвали очень важным условием урегулирования конфликта вывод ВСУ с территории Донбасса.

