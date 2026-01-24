В МИД заявили о необходимости решить территориальный вопрос по Украине
Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине недостижимо без решения вопроса территорий на основе договоренностей Анкориджа. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.
«Сейчас главное... решение территориального вопроса по формуле Анкориджа, без чего долгосрочное урегулирование недостижимо», — отметил дипломат.
Полищук подчеркнул что это констатировали на встрече с представителями США 22-23 января. Дипломат призвал уважать самоопределение жителей регионов, которые воссоединились с Россией.
Ранее в Кремле назвали очень важным условием урегулирования конфликта вывод ВСУ с территории Донбасса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили о необходимости решить территориальный вопрос по Украине
- США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
- СМИ: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов
- В Иране заявили, что не будут вести переговоры по ракетной программе
- Сенатор Мельникова назвала размер пенсии для гражданина, который никогда не работал
- В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией
- Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО
- В России семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля
- В Хабаровском крае после схода 20 вагонов с углем завели уголовное дело
- Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» Елена Торшина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru