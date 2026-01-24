МВД: Мошенники используют в своих схемах синтезированные нейросетью голоса

Мошенники применяют нейросети при создании контента, который позволяет злоумышленникам от лица близких людей либо доверенных лиц убеждать жертв переводить средства или предоставлять персональные данные. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в беседе с ТАСС.

По ее словам, большинство таких схем основаны на способности искусственного интеллекта генерировать правдоподобный текстовый, визуальный или аудиовизуальный контент. Потерпевшие воспринимают его как подлинный, в результате злоумышленникам удается имитировать личности доверенных лиц. Волк уточнила, что это могут быть родственники, работники банков, представители госорганов.

Аферисты, применяя синтезированные голоса либо видеозаписи, могут провоцировать жертв переводить деньги или раскрывать персональные данные. Так, неизвестный с целью хищения средств заполучил чужой аккаунт в мессенджере, применив нейросеть, отправил аудиосообщение с этой страницы, используя голос ее настоящего владельца. Мошенник просил оказать помощь и перевести ему 35 тысяч рублей. Человек, получивший такое сообщение, решил, что это просьба от его родной сестры. Потерпевший перевел деньги, которые в итоге попали в руки аферистов.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники отправляют сообщения от имени портала «Госуслуг» о проблемах с рассылкой уведомлений и с просьбой перезвонить якобы в техподдержку.

