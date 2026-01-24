МВД: Мошенники используют в своих схемах синтезированные нейросетью голоса
Мошенники применяют нейросети при создании контента, который позволяет злоумышленникам от лица близких людей либо доверенных лиц убеждать жертв переводить средства или предоставлять персональные данные. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в беседе с ТАСС.
По ее словам, большинство таких схем основаны на способности искусственного интеллекта генерировать правдоподобный текстовый, визуальный или аудиовизуальный контент. Потерпевшие воспринимают его как подлинный, в результате злоумышленникам удается имитировать личности доверенных лиц. Волк уточнила, что это могут быть родственники, работники банков, представители госорганов.
Аферисты, применяя синтезированные голоса либо видеозаписи, могут провоцировать жертв переводить деньги или раскрывать персональные данные. Так, неизвестный с целью хищения средств заполучил чужой аккаунт в мессенджере, применив нейросеть, отправил аудиосообщение с этой страницы, используя голос ее настоящего владельца. Мошенник просил оказать помощь и перевести ему 35 тысяч рублей. Человек, получивший такое сообщение, решил, что это просьба от его родной сестры. Потерпевший перевел деньги, которые в итоге попали в руки аферистов.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники отправляют сообщения от имени портала «Госуслуг» о проблемах с рассылкой уведомлений и с просьбой перезвонить якобы в техподдержку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Мошенники используют в своих схемах синтезированные нейросетью голоса
- В Приморье более тысячи домов остались без электроснабжения
- ЕС в 2025 году нарастил закупки российского урана
- В МИД заявили о необходимости решить территориальный вопрос по Украине
- США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
- СМИ: Центр Амстердама объявили зоной повышенной опасности из-за протестов
- В Иране заявили, что не будут вести переговоры по ракетной программе
- Сенатор Мельникова назвала размер пенсии для гражданина, который никогда не работал
- В США признали Гренландию ключевой стратегической территорией
- Пентагон назвал Россию постоянной, но контролируемой угрозой востоку НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru