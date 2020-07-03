Дарвиновский музей представил новую виртуальную выставку

В Дарвиновском музее открылась онлайн выставка, посвященная взаимоотношениям представителей разных видов животных со своим потомством. С ней можно познакомиться портале «Музейная Москва онлайн».

Проект расскажет, какие птицы и звери навсегда расстаются со своими повзрослевшими детенышами, а у каких животных стаю или стадо покидают лишь малыши одного пола.

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В виртуальной экспозиции также представлены скульптуры, картины и графика знаменитых художников-анималистов, в числе которых Василий Ватагин, Вадим Трофимов и Георгий Никольский.

Портал «Музейная Москва онлайн» предлагает пользователям познакомиться с новыми экспозициями не выходя из дома, сообщил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма столичного Департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Ранее в пятницу сообщалось, что для посетителей открылась после карантина Третьяковская галерея в Москве.



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ФОТО: pixabay.com
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