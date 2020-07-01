В Петербурге музеи и бассейны заработают с 6 июля

Власти Петербурга объявили об открытии музеев, спортзалов и бассейнов с 6 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что запрет сохранится на бассейны и спортзалы, расположенные в торговых центрах.

Также с 6 июля снимается запрет на работу непродовольственных магазинов, площадь которых не превышает 400 кв. метров.

При этом, посетили данных учреждений должны будут соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. В группах для экскурсий по музеям должно быть не более 5 человек, а поход в бассейны и фитнес-центры должен осуществляться по предварительной записи.


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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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