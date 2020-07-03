Третьяковская галерея открывается для посещения
Государственная Третьяковская галерея в Москве возобновляет деятельность после временного закрытия из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что открывается как Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, так и Новая Третьяковка на Крымском Валу.
В целях профилактики распространения коронавируса, посетителям и сотрудникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и находится в музее в защитной маске. По данным агентства, вход в музей будет по сеансам, каждые 30 минут.
Напомним, в Москве режим самоизоляции и пропускная система были отменены 9 июня. Все учреждения постепенно возобновляют свою деятельность.
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