Третьяковская галерея открывается для посещения

Государственная Третьяковская галерея в Москве возобновляет деятельность после временного закрытия из-за карантина по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что открывается как Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, так и Новая Третьяковка на Крымском Валу.

В целях профилактики распространения коронавируса, посетителям и сотрудникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и находится в музее в защитной маске. По данным агентства, вход в музей будет по сеансам, каждые 30 минут.

Напомним, в Москве режим самоизоляции и пропускная система были отменены 9 июня. Все учреждения постепенно возобновляют свою деятельность.

