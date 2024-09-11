«Дань уважения»: Мюзикл по «Наша Russia» может стать «прощальным фейерверком»
Шоу «Наша Russia» в первую очередь «играло» на теме гастарбайтеров, ее можно было бы продолжить, но с учетом новых реалий времени, отметил в эфире НСН Александр Шпагин.
Новая версия комедийного шоу – мюзикл по «Наша Russia» имеет шансы собрать хороший рейтинг, в таком случае создатели могут задуматься о перезапуске всего проекта, заявил кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН.
Ранее телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделились деталями перезапуска «Наша Russia». Знаменитое шоу вернется в формате полнометражного музыкального фильма 8 марта 2025 года – его можно будет посмотреть как на стриминговых сервисах, так и по ТВ. Проект «Наша Раша. 8 марта» покажет «веселые размышления» героев Михаила Галустяна и Сергея Светлакова на тему женщин и самого праздника. Также зрителей ждут тематические скетчи с любимыми персонажами и музыкальные клипы с участием известных артистов.
«Попытки перезапустить «Прожекторперисхилтон» и «Большую разницу» ни к чему не привели. То есть всё, поезд ушел. Лучше делать что-то новое. Если они хотят сделать что-то принципиально иное, скажем, мюзикл какой-то, может быть, это будет некое прощание с «Наша Russia», прощальный фейерверк – тогда ладно. Это такое ностальгическое, с одной стороны, воспоминание. С другой стороны, дань уважения и, может быть, попытка что-то сделать с надеждой на то, что если это очень понравится, то может быть запустить заново, если это вдруг соберет большой рейтинг», – сказал Шпагин.
Он напомнил, что шоу «Наша Russia» в первую очередь «играло» на теме гастарбайтеров. По словам Шпагина, эту тему можно было бы продолжить, но с учетом новых реалий времени.
«Это хотя бы не ремейки несчастных «Кавказских пленниц» и «Джентльменов удачи», потому что это не попытка насадить ту реальность на эту, как сову на глобус. «Наша Russia» все-таки была не так уж давно. Но на чем в первую очередь она играла? На образах гастарбайтеров. Можно сейчас все сделать на новом уровне? Гастарбайтеры остались? Ну конечно. Но просто нужно учесть какие-то новые реалии сегодняшнего времени. Это уже задача авторов. Так что очень может быть, что это будет совершенно нормальный проект», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Шпагин выразил уверенность, что в кинопрокате фильм не имел бы большого успеха точно так же, как лента «Наша Russia: Яйца судьбы».
«Если это прокатный вариант, то здесь я на особый успех не рассчитываю. Мало того, что именно попытки сделать «Наша Russia» в кино вообще проваливались, потому что это чисто телевизионный формат, у него короткое дыхание, это скетчевый формат. Более того, действительно, для сегодняшнего экрана это несколько устаревшее. А для телевизионного, да, можно попробовать», – добавил Шпагин.
Предыдущий фильм ТНТ – новогодняя комедия «Иван Васильевич меняет все» – стал одной из главных премьер январских выходных на телеканале и «Кинопоиске». Его суммарный охват в эфире и на видеосервисах составил, по внутренним данным, 42,5 млн человек, а по итогам новогодних праздников он занял второе место в топ-10 фильмов и сериалов среди подписчиков сервиса, передает «Радиоточка НСН».
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