«Дань уважения»: Мюзикл по «Наша Russia» может стать «прощальным фейерверком»

Новая версия комедийного шоу – мюзикл по «Наша Russia» имеет шансы собрать хороший рейтинг, в таком случае создатели могут задуматься о перезапуске всего проекта, заявил кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН.

Ранее телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделились деталями перезапуска «Наша Russia». Знаменитое шоу вернется в формате полнометражного музыкального фильма 8 марта 2025 года – его можно будет посмотреть как на стриминговых сервисах, так и по ТВ. Проект «Наша Раша. 8 марта» покажет «веселые размышления» героев Михаила Галустяна и Сергея Светлакова на тему женщин и самого праздника. Также зрителей ждут тематические скетчи с любимыми персонажами и музыкальные клипы с участием известных артистов.