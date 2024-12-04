Кристина Асмус съехалась с продюсером Ильей Бурцом спустя месяц отношений

Асмус и Бурец познакомились на вечеринке, после чего у них сразу же завязались отношения.

При этом дочь актрисы от брака с Харламовым Анастасия, как утверждается, хорошо приняла нового мужчину мамы.

Ранее актриса Кристина Асмус показала возлюбленного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

