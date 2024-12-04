Кристина Асмус съехалась с продюсером Ильей Бурцом спустя месяц отношений

Российская актриса Кристина Асмус, получившая известность благодаря съемкам в сериале «Интерны», после развода с комиком Гариком Харламовым уже съехалась со своим новым возлюбленным продюсером Ильей Бурцом, сообщает «Вечерняя Москва».

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Асмус и Бурец познакомились на вечеринке, после чего у них сразу же завязались отношения.

При этом дочь актрисы от брака с Харламовым Анастасия, как утверждается, хорошо приняла нового мужчину мамы.

Ранее актриса Кристина Асмус показала возлюбленного, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://www.instagram.com/
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