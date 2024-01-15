«Далеко от правды»: Милош Бикович назвал фильм Анджелины Джоли недостоверным

Премьера фильма Анджелины Джоли «В краю крови и меда» состоялась в 2011 году. В драме представлена история любви, которая разворачивается на фоне Боснийской войны в конце 90-х годов.

«В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания», - сказал Бикович.

По мнению актера, картина Джоли не отличается высокой художественной ценностью. Поскольку действия сюжета далеки от правды, фильм является плохой работой, и зритель быстро забудет его.

Ранее стало известно, что Бикович исполнит роль в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос». В съемках также примут участие Кристиан Фридель, Лек Патравади, Шалина Пейрис и другие актеры, передает «Радиоточка НСН».