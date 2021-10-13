Алексей Панин сообщил о «домогательствах» легенды советского кино

Актер Алексей Панин заявил о «домогательствах» советского актера Андрея Харитонова в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, были домогательства со стороны очень известного советского актера, но он испугался, потому что Панину тогда было 18 лет.

«Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов», — рассказал актер.

Панин вспоминает, что Харитонов «проявлял знаки внимания», которые он, в силу возраста, еще не совсем понимал. При этом он отметил, что речь идет не о домогательствах в прямом смысле.

Тем не менее, Панин назвал Харитонова очень интеллигентным человек, который не пытался его обидеть или ранить. Он пронес уважение к советскому актеру через всю жизнь и навестил Харитонова, когда тот умирал от тяжелого заболевания.

Андрей Харитонов умер в позапрошлом году на 60-м году жизни. Он боролся с онкологией. Наиболее известной ролью Харитонова стал Артур Бертон в картине «Овод».

{{related_post_5KcqQonJu}}

Ранее актер Алексей Панин сообщил, что готов подарить 500 евро тому, кто решится плюнуть в лицо телеведущему Владимиру Соловьеву. Такое обещание он опубликовал в своём Instagram.

