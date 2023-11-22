«Дайте людям новое!»: Продолжение «Не родись красивой» назвали неинтересным
Идея для сериала «Не родись красивой» была взята с Запада, это не российская культура, отметила в эфире НСН кинорежиссер Мария Ефремова.
Продолжение сериала «Не родись красивой» будет неинтересным, россияне хотят видеть новые картины и истории, заявила кинорежиссер, сценарист, гендиректор кинокомпании «Северное сияние» Мария Ефремова в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Подробности сюжета сиквела не разглашаются. Возможно, к самой известной роли своей карьеры в проекте вернется Нелли Уварова — именно картинку с ее персонажем, Катей Пушкаревой, показали на презентации. Ефремова считает, что продолжение сериала не получит отклика у россиян.
«В нашей литературе есть очень много интересных сюжетов. «Не родись красивой» и другие сериалы, которые показывают по современному российскому телевидению, все это взято с Запада… Это не наша культура, не наша история. Что касается продолжения… Ну дайте вы уже людям новое! Мне кажется, это неинтересно. Если говорить вообще о том, как похабят советские фильмы, то пусть делают все, что хотят, наверное, у всех находятся зрители», - сказала Ефремова.
Она также отметила, что подобные проекты возникают из-за того, что молодым режиссерам не дают возможности заявить о себе. При этом, по словам Ефремовой, в России есть много талантливых режиссеров и сценаристов.
«Есть определенная система, которая сложилась не только в России. Это мировая система, где все по связям и все своим. У нас очень много талантливых людей, Россия богата талантами, но пробиться таким людям не дают. Там сидят и зовут своих же. Это не только в сфере кино и телевидения… Пока эта система не будет изменена, не будет подъема талантов в искусстве», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что второй сезон ситкома «Папины дочки. Новые» выйдет на СТС в 2024 году. По словам гендиректора «Национальной медиа группы» Светланы Балановой, первый сезон посмотрели по ТВ 37 миллионов зрителей, у шоу довольно высокие рейтинги. На конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» она подчеркнула, что второй сезон был запущен в производство еще до того, как показали первый, передает «Радиоточка НСН».
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