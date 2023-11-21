Телеканал СТС выпустит продолжение сериала «Не родись красивой»

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала», - сказал Федоров на презентации нового сезона канала, пишет ТАСС.

Он уточнил, что премьера запланирована на 2024 год.

Сериал «Не родись красивой» вышел в 2005 году. По сюжету главная героиня Катя Пушкарева (Нелли Уварова) трудится секретарем в компании по производству модной одежды. Коллеги подшучивают над девушкой и считают ее непривлекательной.

В Москве 20 ноября состоялась премьера сериала «Кеша должен умереть» режиссера и художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. По сюжету женатый архитектор встречается с несколькими женщинами, которые узнают об изменах и решают отомстить, сообщает «Радиоточка НСН».

