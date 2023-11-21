Телеканал СТС выпустит продолжение сериала «Не родись красивой»
Главный режиссер телеканала СТС Антон Федоров анонсировал выход сиквела сериала «Не родись красивой».
«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала», - сказал Федоров на презентации нового сезона канала, пишет ТАСС.
Он уточнил, что премьера запланирована на 2024 год.
Сериал «Не родись красивой» вышел в 2005 году. По сюжету главная героиня Катя Пушкарева (Нелли Уварова) трудится секретарем в компании по производству модной одежды. Коллеги подшучивают над девушкой и считают ее непривлекательной.
В Москве 20 ноября состоялась премьера сериала «Кеша должен умереть» режиссера и художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. По сюжету женатый архитектор встречается с несколькими женщинами, которые узнают об изменах и решают отомстить, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru