Дагестанский модный бренд представит коллекцию в Индии

Российский бренд одежды «Measure» примет участие в показе в Индии сообщили НСН в пресс-службе Московской недели моды.

Этот «бренд скромной моды» родом из Дагестана. В коллекции, которую представят в Индии, будут, в частности, платья и юбки длины макси, широкие брюки, а также серия пальто и шуб. Показ «Measure» был одним из ярких событий недавней Московской недели моды-2024.

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Дизайнер Юлия Далакян ранее рассказывала НСН, как в ее коллекции сочетаются стили гранж-кутюр и бохо, а побывавший на модных показах специальный корреспондент НСН, отмечал коллекцию разноцветных шуб и дизайнеров из ЮАР.

Индийская неделя моды «Lakmé Fashion Week X FDCI» проходит с 13 по 17 марта в Мумбаи.

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ФОТО: пресс-служба Московской недели моды
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