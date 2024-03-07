«Гранж, Онегин и Белуччи»: Дизайнер Юлия Далакян о вдохновении в музыке и кино

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Дизайнер Юлия Далакян, ставшая одной из главных звезд Московской недели моды, которая завершается 8 марта, рассказала в интервью НСН о вдохновляющей ее музыке и выступила нашим «культурным гидом» на длинные праздничные выходные.

При этом рок-музыканты решили удивить женщин целой серией интересных концертов, о самых востребованных из которых сообщили НСН аналитики билетного оператора «Kassir.ru».

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Так, в Международный женский день в Москве выступят Найк Борзов (клуб «16 Тонн») и Николай Носков (КЗ «Москва»), в Питере - Uma2rman и «Крематорий» , а «Пикник» - в Вологде. Вячеслав Бутусов даст в выходные сразу два концерта в столице (9 и 10 марта, «1930»), а Shaman – сразу три (9-11 марта, «Крокус»). «Алиса» отправится в Мурманск, а Светлана Сурганова – в Иваново и Рязань.

Ну а Юлия Далакян рассказала НСН, что ее вдохновляет электронная музыка, а также группа «Земля, ветер, огонь».

«У меня всегда есть вдохновение, приученное с детства моей музыкальной семьей. С другой стороны, пока можно было активно передвигаться по миру, мы ездили на многие концерты знаменитой группы "Земля, ветер, огонь" (американская группа Earth, Wind & Fire – прим. НСН). Я очень люблю эту группу, она до сих пор современная, сегодняшние музыканты, - от Бруно Марса до практически всех в этом направлении, - черпают вдохновение именно от них. И очень люблю, конечно, электронную музыку. Диджейская тема, все, что появляется новое, я всегда слушаю с большим удовольствием. Это то, что играет в машине и дома всегда, однозначно», - сказала Далакян.

Она также рассказала о своем показе (на фото) на Московской неделе моды, объяснив, что значит «гранж» на языке моды и как кантри относится к стилю «бохо».

«Хочется, как всегда в моих коллекциях, отдавать дань женственности, красивому, четкому крою, выверенным деталям и, конечно, богатым фактурам. Это я не меняю, но меняю содержание: есть чуть-чуть ацтекские мотивы, скифское золото и в то же время гранж. Стиль выдерживается гранж-кутюр, - это "высокое шитье", которое мы очень бережем в своем Доме моды, и в то же время это модный гранж, когда кутюрные вещи могут быть одеты и очень молодой девушкой, жить абсолютно спокойно в урбанистической городской среде и быть в разном прочтении жизни. Бохо шел именно от цыганского стиля, потом он переселился в хиппи, а дальше очистился и обогатился в кантри. Все эти годы наслаивались какие-то свои отпечатки на это название. Что касается гранжа, это более структурированные ткани, у нас было много вываренного бархата, необработанных швов каких-то. Это все в большей степени подходит к гранжу. Это соответствующие ткани: вареный лен, вареный бархат, не слишком четкие формы, как это принято в классическом крое. Такие вещи имели место быть в этой коллекции», - отметила дизайнер.

