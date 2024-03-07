«Гранж, Онегин и Белуччи»: Дизайнер Юлия Далакян о вдохновении в музыке и кино
Юлия Далакян сказала в эфире НСН, что фильм «Онегин» интересен ей новым прочтением, вспомнила «Братство волка» с Моникой Белуччи и рассказала о модных стилях гранж и бохо.
Музыка и мода: Женщины, гранж и огонь
Дизайнер Юлия Далакян, ставшая одной из главных звезд Московской недели моды, которая завершается 8 марта, рассказала в интервью НСН о вдохновляющей ее музыке и выступила нашим «культурным гидом» на длинные праздничные выходные.
При этом рок-музыканты решили удивить женщин целой серией интересных концертов, о самых востребованных из которых сообщили НСН аналитики билетного оператора «Kassir.ru».
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Так, в Международный женский день в Москве выступят Найк Борзов (клуб «16 Тонн») и Николай Носков (КЗ «Москва»), в Питере - Uma2rman и «Крематорий» , а «Пикник» - в Вологде. Вячеслав Бутусов даст в выходные сразу два концерта в столице (9 и 10 марта, «1930»), а Shaman – сразу три (9-11 марта, «Крокус»). «Алиса» отправится в Мурманск, а Светлана Сурганова – в Иваново и Рязань.
Ну а Юлия Далакян рассказала НСН, что ее вдохновляет электронная музыка, а также группа «Земля, ветер, огонь».
«У меня всегда есть вдохновение, приученное с детства моей музыкальной семьей. С другой стороны, пока можно было активно передвигаться по миру, мы ездили на многие концерты знаменитой группы "Земля, ветер, огонь" (американская группа Earth, Wind & Fire – прим. НСН). Я очень люблю эту группу, она до сих пор современная, сегодняшние музыканты, - от Бруно Марса до практически всех в этом направлении, - черпают вдохновение именно от них. И очень люблю, конечно, электронную музыку. Диджейская тема, все, что появляется новое, я всегда слушаю с большим удовольствием. Это то, что играет в машине и дома всегда, однозначно», - сказала Далакян.
Она также рассказала о своем показе (на фото) на Московской неделе моды, объяснив, что значит «гранж» на языке моды и как кантри относится к стилю «бохо».
«Хочется, как всегда в моих коллекциях, отдавать дань женственности, красивому, четкому крою, выверенным деталям и, конечно, богатым фактурам. Это я не меняю, но меняю содержание: есть чуть-чуть ацтекские мотивы, скифское золото и в то же время гранж. Стиль выдерживается гранж-кутюр, - это "высокое шитье", которое мы очень бережем в своем Доме моды, и в то же время это модный гранж, когда кутюрные вещи могут быть одеты и очень молодой девушкой, жить абсолютно спокойно в урбанистической городской среде и быть в разном прочтении жизни. Бохо шел именно от цыганского стиля, потом он переселился в хиппи, а дальше очистился и обогатился в кантри. Все эти годы наслаивались какие-то свои отпечатки на это название. Что касается гранжа, это более структурированные ткани, у нас было много вываренного бархата, необработанных швов каких-то. Это все в большей степени подходит к гранжу. Это соответствующие ткани: вареный лен, вареный бархат, не слишком четкие формы, как это принято в классическом крое. Такие вещи имели место быть в этой коллекции», - отметила дизайнер.
Театр: Пушкин, цирк и хулиганы
Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Обломов» в Театре им. Маяковского, «Слуга двух господ» в Театре им. Пушкина, а также моноспектакль Евгения Князева «Пиковая дама» в ЦДЛ.
Театралы Петербурга идут в праздники на «Евгения Онегина» в Мариинку и спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным, а в Новосибирске выбрали «Хулиганов».
Ну а Юлия Далакян рассказала НСН, что сотрудничает с режиссером Феликсом Михайловым (на фото - его спектакль), делающим шоу в духе Cirque du Soleil.
«С театром у меня сложная ситуация. То, что хочется посмотреть, я редко вижу, сложно подогнать даты под расписание. При этом я активно работаю с шоу-театром, который называется "Ленинград Центр", который находится в Питере. Они делают шоу в духе Cirque du Soleil, но глубже. Там есть и хорошая музыка, и драматургия, и цирковая тема. Я для них делаю очень много костюмов, практически каждый сезон к каждой премьере хотя бы часть я делаю. Поэтому я погружена в эту театральную шоу-историю, она мне очень нравится. Я очень люблю артистов и режиссера этой труппы. Феликс Михайлов всем известен, он очень творческий человек, мы находим общий язык, потому что ему очень важно, чтобы это была не просто цирковая история, а именно модная, поэтому мне очень интересно с ними работать», - рассказала дизайнер.
Кино: От Онегина до Белуччи
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фильм Сарика Андреасяна «Онегин», главную роль в котором сыграл Виктор Добронравов.
На экраны также выйдут романтические картины «Адам и Ева» с Полиной Максимовой и «Любовь со второго взгляда» с Милошем Биковичем. Ну а 9 марта состоится премьера документального фильма о судьбе фигуриста Романа Костомарова.
Юлия Далакян сказала НСН, что ждет «Онегина», хоть ее и «настораживает» имя режиссера, а также планирует посмотреть «Мастера и Маргариту».
«Фильм "Мастер и Маргарита" я не видела, только собираюсь посмотреть. Мне все говорят, что это было действительно очень круто с точки зрения эстетики. "Онегин" - это очень интересно, жду от этого фильма какого-то нового прочтения. Я частями посмотрела какие-то кусочки "Мастера и Маргариты", мне очень нравится, что это сделано именно со своим подходом. Я думаю, что если "Онегин" будет сделан примерно в этом же ключе, именно мысленно, идейно, это будет здорово», – сказала дизайнер.
Говоря об эстетике в кино, она вспомнила о своей коллекции, навеянной фильмом «Братство волка» с Моникой Белуччи (на фото).
«В свое время у меня была даже коллекция сделана под это. Она даже чем-то похожа по духу на сегодняшнюю, которую мы сейчас представили. Это было "Братство волка", это было очень красиво. Я не говорю уже, конечно, что сама красавица Моника Белуччи хороша, но там и весь антураж, и весь эстетический ряд, операторская работа, цветовая графика, там, кстати, саундтрек обалденный, мы даже брали его на показ тогда. Соответственно, сам образ Моники Белуччи и всех, кто там был, меня действительно очень вдохновил тогда», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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