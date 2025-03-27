Владимир Машков: «Стремимся научить молодых актеров мастерству как можно быстрее»

«Я рад сообщить, что театральное направление культуры развивается очень активно, как и востребованность театров и их работоспособность. В нашем театре Олега Табакова есть театральная школа. Это единственное образовательное учреждение, которое действует по ранней системе интегрирования. Наша задача - вывести молодых людей на сцену и дать им навыки, чтобы они смогли достичь успеха в жизни. И в этом смысле Союз театральных деятелей сейчас предпринимает достаточно активные действия. У нас открывается молодежный совет. Совсем недавно был разговор с президентом РФ о театральном профильном образовании, о том, насколько это разрушающе для человека, если он не получает возможности работать, так как профессия артиста – это профессия с нулевой гарантией. Успеха добиваются единицы. Но при этом служение искусству и постоянная работа творят чудеса. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы молодые люди как можно быстрее выходили на профессиональную сцену», - поделился Машков.

Ранее художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский заявил НСН, что в театре должна быть самоцензура, иначе артисты превращаются в шарлатанов.

