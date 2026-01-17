Cъёмки фильма «Minecraft в кино 2» стартуют в конце апреля
В выпуске «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» побывал известный актёр Джейсон Момоа, звезда фильма «Аквамен». В беседе с ведущим он поделился новостями о продолжении киноадаптации игры Minecraft.
Момоа сообщил, что съёмочный процесс второй части под названием «Minecraft в кино 2» стартует в конце апреля 2026 года. Актёр высоко оценил сценарий сиквела, отметив, что он заметно превосходит оригинал: по словам Момоа, читая текст, он не мог сдержать смеха — столь живой и увлекательной оказалась новая история.
Напомним, что первая лента «Minecraft в кино» вышла на экраны в 2025 году. Сюжет рассказывал о четырёх неудачниках, которых таинственный портал перенёс в причудливый кубический мир. Чтобы вернуться домой, героям пришлось сразиться с враждебными существами, преграждавшими путь. Фильм добился внушительного коммерческого успеха, собрав в мировом прокате свыше 950 миллионов долларов и заняв третье место в рейтинге самых кассовых картин 2025 года.
Премьера второй части запланирована на 23 июля 2027 года.
Ранее стало известно, что киностудия Warner Bros. первой в 2025 году преодолела четыре миллиарда долларов кассовых сборов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
