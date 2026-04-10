CNN по ошибке «похоронил» звезду трилогии «Назад в будущее»

В частности, телеканал опубликовал видео под названием «Вспоминая жизнь Майкла Дж. Фокса», чем вызвал большой переполох среди поклонников артиста. После этого Майкл Дж. Фокс в соцсетях опроверг информацию о своей смерти.

«Как вы реагируете, когда включаете телевизор, а CNN сообщает о вашей смерти... Я думал, мир рушится, но, видимо, это только я, хотя со мной всё в порядке», - написал 64-летний актёр.

После этого администрация CNN заявила, что видео было выпущено по ошибке. Телеканал удалил ролик со всех площадок и принёс извинения Фоксу и его семье.

Ранее звёзды «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие попросили фанатов найти гитару Gibson ES-345 из первой части трилогии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

